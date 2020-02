I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dario Hubner, San Siro e la fede nerazzurra: “Ho sempre tifato per l’Inter”



Durate un’intervista radiofonica, l’ex attaccante ha raccontato il giorno del suo esordio in Serie A di fronte alla sua squadra del cuore e al fenomeno brasiliano: “Come giocava Ronaldo? Chi lo marcava mi diceva questo non è un uomo, è una scheggia. Si vedeva che aveva qualcosa in più di noi esseri umani”.

