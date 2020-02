I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

De Rossi a cuore aperto: “Lascio perché ho il fisico logoro e abbastanza soldi”



Daniele De Rossi, in un’intervista a GQ Italia, ha raccontato la verità sul perché ha deciso di appendere le scarpette al chiodo: “Il mio vero ritiro è stato l’ultimo giorno a Trigoria. Quando sto bene sarei ancora in grado di giocare nella Roma, nel Boca, ma non succede quasi mai. Ho 36 anni, il fisico è logoro, di soldi ne ho abbastanza: meglio tornare”. DDR ha spiegato le vere ragioni che lo hanno deciso a tornare: “Si è parlato di gravi problemi di mia figlia Gaia. Non c’è nulla di particolare. Semplicemente ha 14 anni ed è normale che abbia bisogno di avere il papà vicino”.

