Delrio chiede a Conte un cambio di passo: “Se governo vivacchia è meglio tornare al voto”



Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, chiede a Conte e alla maggioranza un cambio di passo: “Se non c’è quello spirito che porta a confrontarsi e cercare compromessi per il bene del Paese, è inutile vivacchiare. Se non abbiamo la forza di fare quel cambiamento che protegga la società italiana, meglio essere seri e consentire che ognuno si misuri con il volere del popolo”.

