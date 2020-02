I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Demolizione Vela Verde di Scampia, Cristiana Dell’Anna e Salvatore Esposito: “Il cuore sanguina”



Mentre la Vela Verde di Scampia è stata sottoposta a demolizione, il cast di Gomorra non è stato a guardare le macerie venire giù. Cristiana Dell’Anna, Donna Patrizia, e Salvatore Esposito, Genny Savastano, si sono spesi sui social per mostrare tutto il loro rammarico per la rassegnazione con la quale si assiste alla demolizione, piuttosto che incentivare la costruzione di qualcosa di più ‘grandioso’: “Quando il male ti tocca, quando lo vedi, anche quando lo interpreti solamente, ti cambia, ti apre gli occhi. Il cuore ti sanguina e lo porterai sempre con te”.

Continua a leggere



Mentre la Vela Verde di Scampia è stata sottoposta a demolizione, il cast di Gomorra non è stato a guardare le macerie venire giù. Cristiana Dell’Anna, Donna Patrizia, e Salvatore Esposito, Genny Savastano, si sono spesi sui social per mostrare tutto il loro rammarico per la rassegnazione con la quale si assiste alla demolizione, piuttosto che incentivare la costruzione di qualcosa di più ‘grandioso’: “Quando il male ti tocca, quando lo vedi, anche quando lo interpreti solamente, ti cambia, ti apre gli occhi. Il cuore ti sanguina e lo porterai sempre con te”.

Continua a leggere

Continua a leggere