I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Derby Inter-Milan, Lukaku si celebra sui social: “C’è un nuovo re in città”



Pungo alzato al cielo brandendo l’asta della bandiera del calcio d’angolo con sopra la maglia nerazzurra: Romelu Lukaku ha deciso di festeggiare la vittoria del derby sul Milan (4-2) in questo modo. Un’immagine che è già diventata icona interista e che per molti è la risposta a Ibrahimovic: “C’è un nuovo re in città”

Continua a leggere



Pungo alzato al cielo brandendo l’asta della bandiera del calcio d’angolo con sopra la maglia nerazzurra: Romelu Lukaku ha deciso di festeggiare la vittoria del derby sul Milan (4-2) in questo modo. Un’immagine che è già diventata icona interista e che per molti è la risposta a Ibrahimovic: “C’è un nuovo re in città”

Continua a leggere

Continua a leggere