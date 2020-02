I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Deulofeu, infortunio shock: il ginocchio “si gira”, crolla in preda al dolore



L’ex calciatore del Milan s’è fatto male durante la partita del Watford contro il Liverpool. Nel tentativo di rubare palla a van Dijk, il ginocchio dello spagnolo ha avuto una torsione impropria. Un brutto infortunio per l’esterno d’attacco, caduto sul terreno di gioco in preda al dolore. Per lui il timore che la stagione sia finita in anticipo.

