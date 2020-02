I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Di Biagio al debutto in Serie A: “La Spal? Sfida stimolante, non ho paura”



L’ex commissario tecnico dell’Under 21 ha incontrato per la prima volta la stampa dopo aver firmato per la Spal: “Negli ultimi due mesi ho avuto la fortuna di essere cercato da diverse squadre, ma ho colto al volo questa chance e non ci ho pensato un attimo. Per incidere ci vorrà molto tempo, ma io non ne ho. Io devo conquistare tutti e subito”.

