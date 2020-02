I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Di Maio dopo la manifestazione a Roma: “Non molliamo. Orgoglioso di rappresentare questa Italia”



La manifestazione del Movimento Cinque Stelle a Roma contro il ritorno dei vitalizi è servita a Di Maio per “far capire alle persone che incontrerò che il nostro Paese è composto da gente perbene, capace e che non molla. Ma soprattutto, che pensa al futuro, al futuro dei proprio figli. Questa è l’Italia che sono orgoglioso di rappresentare in giro per il mondo”. E dopo essere sceso in piazza il ministro degli Esteri torna agli impegni istituzionali.

Continua a leggere



La manifestazione del Movimento Cinque Stelle a Roma contro il ritorno dei vitalizi è servita a Di Maio per “far capire alle persone che incontrerò che il nostro Paese è composto da gente perbene, capace e che non molla. Ma soprattutto, che pensa al futuro, al futuro dei proprio figli. Questa è l’Italia che sono orgoglioso di rappresentare in giro per il mondo”. E dopo essere sceso in piazza il ministro degli Esteri torna agli impegni istituzionali.

Continua a leggere

Continua a leggere