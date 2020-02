I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Di Maio: “In nessun paese al mondo si cerca di far cadere il governo durante una crisi sanitaria”



“In nessun paese al mondo, in piena emergenza coronavirus che sta diventando anche economica, qualcuno si sognerebbe di aprire una diatriba politica per fare le scarpe al governo, cerchiamo di non guadagnarci questo primato”, così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio durante un’intervista con il direttore di Fanpage.it Francesco Piccini nel giorno dell’apertura del nuovo Campus della Leonardo S. p. A. a Pomigliano D’Arco.

Continua a leggere



“In nessun paese al mondo, in piena emergenza coronavirus che sta diventando anche economica, qualcuno si sognerebbe di aprire una diatriba politica per fare le scarpe al governo, cerchiamo di non guadagnarci questo primato”, così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio durante un’intervista con il direttore di Fanpage.it Francesco Piccini nel giorno dell’apertura del nuovo Campus della Leonardo S. p. A. a Pomigliano D’Arco.

Continua a leggere

Continua a leggere