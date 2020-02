I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Diana Del Bufalo, le prime foto con il nuovo fidanzato Edoardo Tavassi: “Sono pazza d’amore”



Come Fanpage.it aveva rivelato, la loro storia va a gonfie vele già da un paio di mesi: il settimanale Chi li ha paparazzati per la prima volta insieme, in un pomeriggio di shopping nella Capitale. Diana Del Bufalo ha superato la tempesta dopo la fine della sua storia con Paolo Ruffini e ha ritrovato l’amore tra le braccia di Edoardo Tavassi, Fratello di Guendalina ex concorrente del Grande Fratello. 35 anni, romano, Edoardo di lavoro fa il video maker e si occupa di doppiaggio.

Continua a leggere



Come Fanpage.it aveva rivelato, la loro storia va a gonfie vele già da un paio di mesi: il settimanale Chi li ha paparazzati per la prima volta insieme, in un pomeriggio di shopping nella Capitale. Diana Del Bufalo ha superato la tempesta dopo la fine della sua storia con Paolo Ruffini e ha ritrovato l’amore tra le braccia di Edoardo Tavassi, Fratello di Guendalina ex concorrente del Grande Fratello. 35 anni, romano, Edoardo di lavoro fa il video maker e si occupa di doppiaggio.

Continua a leggere

Continua a leggere