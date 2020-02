I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Diletta Leotta nella finale di Sanremo: “Mi sono vestita da palma d’oro”, il look è luccicante



Dimenticate gli abitoni gialli e già visti della prima serata, anche le jumpsuit in sitle Sandy di Grease, per la finale di Sanremo 2020 Diletta Leotta è rock e trendy con un mini abito dallo strascico lunghissimo con decoro gioiello sul corpetto. Finalmente la conduttrice conquista con il suo look griffato Fausto Puglisi sul palco del Festival.

