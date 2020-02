I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Diodato ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2020



È andato a Diodato il riconoscimento assegnato nella serata finale del Festival di Sanremo dagli addetti ai lavori in relazione alla qualità del testo, melodica e di esecuzione. Il premio, ideato nel 1982 come riconoscimento informale agli artisti da parte degli addetti ai lavori, è stato poi istituzionalizzato e dal 1996 è stato intitolato a Mia Martini. Seconda Tosca, terzo posto per Rancore.

