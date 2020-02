I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Diodato piange per la vittoria a Sanremo: “La dedico a Taranto, la mia città”



Il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo rilascia le prime dichiarazioni dopo l’annuncio del suo trionfo: “Sin dal primo giorno mi sono sentito accolto con un calore che non mi aspettavo”. Dedica la vittoria ai suoi cari e alla sua famiglia, ma soprattutto alla sua città natale, spesso al centro delle cronache per fatti non proprio gioviali.

