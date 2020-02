I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dior è femminista, a Parigi le modelle sfilano in giacca e cravatta: “Senza donne il mondo si ferma”



Dior ha presentato la collezione per l’Autunno/Inverno 2020-21 durante la Paris Fashion Week, mandando in scena un vero e proprio manifesto femminista. Al motto di “Senza donne il mondo si ferma”, Maria Grazia Chiuri ha voluto rendere omaggio alle donne, dimostrando che riescono a essere sensuali e glamour anche in giacca e cravatta.

