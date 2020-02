I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Diventare genitori in Italia, tra burocrazia e poche tutele. Nasce uno sportello per le neo mamme



In Italia le neo mamme spesso non sono a conoscenza dei bonus e degli sgravi di cui hanno il diritto. Complici le Istituzioni che non mettono a conoscenza i cittadini e gli enti preposti bloccati da una burocrazia esasperante e una digitalizzazione inesistente. Una nuova startup aiuta i genitori a non perdere di vista i propri diritti.

Continua a leggere



In Italia le neo mamme spesso non sono a conoscenza dei bonus e degli sgravi di cui hanno il diritto. Complici le Istituzioni che non mettono a conoscenza i cittadini e gli enti preposti bloccati da una burocrazia esasperante e una digitalizzazione inesistente. Una nuova startup aiuta i genitori a non perdere di vista i propri diritti.

Continua a leggere

Continua a leggere