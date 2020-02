I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dopo la Uefa si muove la FA: il City rischia revoca dei titoli ed esclusione dalla Premier



Il verdetto della Uefa, che ha escluso il Manchester City dalle prossime due edizioni delle Coppe, rischia di avere riflessi anche in Inghilterra. La Football Association è pronta ad aprire un procedimento nei confronti del club. Cosa può accadere? Il club rischia penalizzazione in campionato ed eventualmente revoca dei titoli conquistati fra il 2012 ed il 2016 oltre (come ipotesi estrema) l’esclusione dalla Premier.

