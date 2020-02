I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dragowski lancia il guanto di sfida: “Voglio battere la Juve e parare un rigore a Ronaldo”



Il portiere polacco della Fiorentina Dragowski ha neutralizzato tre degli ultimi quattro rigori e ora spera di parare un penalty anche a Cristiano Ronaldo nella partita con la Juventus: “Vogliamo vincere in casa della Juve. Cristiano Ronaldo? L’ho studiato e lo conosco, so dove calcia, non lo temo”.

