Dramma della solitudine a Bari, non risponde ai parenti da un mese: trovata morta in casa



Era morta da un mese la signora Gaetana, anziana di 88 anni, il cui corpo è stato scoperto nelle scorse ore dai carabinieri nella sua casa di Bari. A lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti che vivono al Nord preoccupati dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lei. E’ l’ennesimo dramma della solitudine in Italia.

