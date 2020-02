I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dramma in Trentino, cade e sbatte la testa mentre scia: morto l’imprenditore Alfredo Marconi



La vittima è Alfredo Marconi, imprenditore toscano che era giunto in Trentino alto Adige con un gruppo di amici e parenti per trascorrere del tempo sulla neve. Una notizia che ha sconvolto familiari e amici dell’uomo molto conosciuto ad Arezzo anche per le sue iniziative benefiche dopo la morte per incidente del figlio.

