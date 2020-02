I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dramma sul lavoro a Cologne: operaio precipita da un tetto e muore



Un operaio di 37 anni è morto oggi all’ospedale Giovanni Papa XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato in elicottero in codice rosso. L’operaio è caduto da un tetto posto a circa 10 metri d’altezza mentre lavorava all’interno di una ditta di Cologne, nel Bresciano. Soccorso in condizioni critiche, è spirato poco dopo il ricovero.

