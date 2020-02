I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Drone nel cortile di casa di Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri spiato nella notte



Nella notte tra il 10 e l’11 febbraio un drone non identificato è stato avvistato nel cortile dell’abitazione romana del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Non si sa se abbia scattato foto o ripreso qualcosa, ma intanto sono partite le indagini per le verifiche del caso. Al momento del volo del drone davanti al suo appartamento Di Maio non era a casa: era in missione nei Balcani.

