Duffy rivela: “Sono stata violentata, drogata e tenuta prigioniera per questo sono scomparsa”



In un post sui social, la cantante gallese Duffy, vincitrice di un Grammy, ha rivelato che la sua scomparsa improvvisa in questi anni è stata dovuta al fatto che è stata violentata, drogata e tenuta prigioniera per alcuni giorni. La cantante ha spiegato ai fan di aver avuto bisogno di molto tempo per riprendersi.

