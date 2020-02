I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

È morta Esther Scott, aveva 66 anni: ha recitato in Beverly Hills 90210 e La ricerca della felicità



Esther Scott si è spenta a 66 anni. Secondo quanto comunicato dalla sorella al tabloid TMZ, l’attrice sarebbe deceduta venerdì 14 febbraio a seguito di un infarto. Nel corso della sua lunga carriera ha recitato in film e serie televisive di successo come ‘Beverly Hills 90210’, ‘Melrose Place’, ‘Hart of Dixie’ e ‘ER’.

Continua a leggere



Esther Scott si è spenta a 66 anni. Secondo quanto comunicato dalla sorella al tabloid TMZ, l’attrice sarebbe deceduta venerdì 14 febbraio a seguito di un infarto. Nel corso della sua lunga carriera ha recitato in film e serie televisive di successo come ‘Beverly Hills 90210’, ‘Melrose Place’, ‘Hart of Dixie’ e ‘ER’.

Continua a leggere

Continua a leggere