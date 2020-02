I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

E’ morto Henry ‘Harry’ Gregg, l’”eroe di Monaco” del ’57: aveva 87 anni



Nato nel ’32, Henry ‘Harry’ Gregg è morto al’età di 87 anni. Portiere della nazionale dell’Irlanda del Nord, nel dicembre del ’57 passò al Manchester United per la cifra record di 23 mila sterline. Nel ’58 fu per tutti l’eroe di Monaco di Baviera, dove salvò diversi passeggeri nel disastro aereo con a bordo la squadra dello United, in cui persero la vita 23 persone.

