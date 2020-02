Elena Arvigo sarà in scena a Spazio Diamante con due spettacoli

Vi prego di confermare la presenza rispondendo a questa mail.

La direzione artistica di Spazio Diamante ha deciso in questa stagione di ospitare due spettacoli di Elena Arvigo, per omaggiare la straordinaria carriera di una delle attrici di riferimento, più importanti, della scena teatrale italiana.

Pertanto dal 13 al 15 marzo Elena sarà nuovamente in scena al teatro di Via Prenestina con I MONOLOGHI DELL’ATOMICA, tratto da “Preghiera per Cernobyl” di Svetlana Aleksievich e da “Racconti dell’Atomica” di Kyoko Hayashi. Uno spettacolo omaggio a due pagine tragiche e importanti della nostra storia: il 9 Agosto 1945 viene lanciata la bomba atomica su Nagasaki, il 26 Aprile 1986 scoppia la centrale nucleare di Cernobyl.