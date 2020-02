I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elena D’Amario presenta l’ex Enrico Nigiotti ad Amici e piange: “Il primo amore non si scorda mai”



Durante la puntata di Amici del 15 febbraio, Maria De Filippi ha voluto che fosse Elena D’Amario a presentare il singolo dell’ex fidanzato Enrico Nigiotti. Si fidanzarono 10 anni fa quando erano entrambi concorrenti del talent. Per lei, Nigiotti decise di auto-eliminarsi e consentire di andare avanti nel serale. Oggi Elena si è commossa presentando l’ultimo singolo del suo ex. “È stato il mio primo fidanzato” ha spiegato commossa “e il primo amore non si scorda mai”.

Continua a leggere



Durante la puntata di Amici del 15 febbraio, Maria De Filippi ha voluto che fosse Elena D’Amario a presentare il singolo dell’ex fidanzato Enrico Nigiotti. Si fidanzarono 10 anni fa quando erano entrambi concorrenti del talent. Per lei, Nigiotti decise di auto-eliminarsi e consentire di andare avanti nel serale. Oggi Elena si è commossa presentando l’ultimo singolo del suo ex. “È stato il mio primo fidanzato” ha spiegato commossa “e il primo amore non si scorda mai”.

Continua a leggere

Continua a leggere