Eleonora Daniele: “Due anni per restare incinta, se non fosse accaduto avrei fatto cure ormonali”



Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane in attesa della sua prima figlia, confessa di essere rimasta incinta di Carlotta in maniera naturale. La gravidanza sarebbe stata a lungo cercata e poi arrivata naturalmente dopo due anni di tentativi. “Sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto” ha confessato.

