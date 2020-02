I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Eleonora Valli mamma, è nata Ludovica Allegra: Beatrice e Ludovica Valli sono diventate zie



La sorella delle più famose Beatrice e Ludovica Valli, entrambe ex protagoniste di Uomini e Donne, ha dato alla luce la sua seconda figlia, dopo il primogenito Carlo Alberto. La piccola, curiosamente, porta il nome della zia, che è riuscita a correre a Reggio Emilia per vederla poco prima di partire per un viaggio.

