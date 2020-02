I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elettra Lamborghini e Myss Keta, i look in bianco e nero sul palco di Sanremo non fanno faville



Elettra Lamborghini, con abito aderente bianco, ha duettato nella terza serata di Sanremo 2020 con Myss Keta, salita sul palco dell’Ariston con completo maschile total black indossato senza reggiseno. Le due cantanti in black and white deludono le aspettative e sul palco non fanno faville con i loro look.

Continua a leggere



Elettra Lamborghini, con abito aderente bianco, ha duettato nella terza serata di Sanremo 2020 con Myss Keta, salita sul palco dell’Ariston con completo maschile total black indossato senza reggiseno. Le due cantanti in black and white deludono le aspettative e sul palco non fanno faville con i loro look.

Continua a leggere

Continua a leggere