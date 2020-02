I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elettra Lamborghini fa pace con Mara Venier, fuori di seno a Domenica In: “Ma non chiamatemi vip”



Esilarante ospitata a Domenica In con un’Elettra incontenibile, tra battute, imitazioni Luca Giurato e momenti hot. La Lamborghini manda in crisi la regia e mostra il piercing al seno a zia Mara, poi colpisce con la sua umiltà: “Non mi sento una vip e non parlo della mia famiglia perché voglio proteggerla”.

