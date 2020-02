I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elezioni Regionali, Crimi (M5S): “In Campania da soli se De Luca resta il candidato Pd”



Il capo politico ad interim del M5S, Vito Crimi, detta le regole per un patto col Pd in Campania: “Se il candidato sarà Vincenzo De Luca mi sembra quasi scontato che andremo da soli”. Resta dunque valida l’ipotesi di Sergio Costa possibile nome capace di unire i due mondi quello dem e quello pentastellato, così come resta in piedi la corsa in solitaria dell’ex sindaco di Salerno.

