Elezioni suppletive 2020 Campania, i Lettieri sostengono Salvatore Guangi (Forza Italia)



Si avvicina la data delle elezioni suppletive per il Senato in Campania: si vota il 23 febbraio. Il candidato per il centrodestra è Salvatore Guangi, vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, proposto da Forza Italia con l’appoggio di Fratelli d’Italia e Lega. Anche i Lettieri sostengono il candidato del centrodestra.

