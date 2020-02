I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elezioni suppletive Roma: domenica 1 marzo in 150.000 alle urne, ma si teme alto astensionismo



Rush finale di tutti i candidati (sono 7 in tutto) per portare gli elettori alle urne domenica 1 marzo, quando si terranno le elezioni suppletive per il collegio uninomimale di Roma Centro. Sono 150.000 i cittadini chiamati a recarsi a votare. Favori il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, per il centrodestra c’è Maurizio Leo e per il Movimento 5 stelle Rossella Rendina.

