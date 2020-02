I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elly Schlein fa coming out: “Ora sto con una ragazza e sono felice”



Elly Schlein fa coming out: l’ex parlamentare europea e presto nuova vicepresidente della Regione Emilia-Romagna ha raccontato di avere una compagna durante la trasmissione L’Assedio, in onda su Nove. “Ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molto uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice”, ha detto.

