Elodie e la lite con Masini, Marcuzzi la difende: “Anche insultare una donna magra è body shaming”



Elodie Di Patrizi ha dichiarato di essere arrabbiata con Marco Masini. Quest’ultimo, durante la partecipazione al Festival di Sanremo 2020, avrebbe rimarcato più volte la magrezza della cantante. Alessia Marcuzzi si è schierata dalla parte di Elodie: “Se una donna ha qualche kg in più non si può giustamente dire nulla, ma se una donna è magra, la si può insultare come se nulla fosse”.

