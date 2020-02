I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elodie in hotel con Marracash durante la finale di Sanremo 2020: “Ho il cuore che scoppia”



Elodie attende in hotel insieme al compagno Marracash la proclamazione del vincitore di Sanremo 2020. “Mi scoppia il cuore” ha scritto in una foto postata sul suo profilo Instagram a pochi minuti dall’esibizione sul palco del Festival. La cantante è in gara con la canzone “Andromeda”.

