I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elodie, la nuova mania sono i fermagli griffati: ogni accessorio costa più di 100 euro



Elodie ha una nuova mania, quella per i fermagli in pieno stile anni ’90. Li ha indossati per la prima volta durante l’esperienza sanremese e da allora non riesce più a farne a meno. La cosa che in pochi sanno è che si tratta di modelli griffati, il cui prezzo supera sempre i 100 euro.

Continua a leggere



Elodie ha una nuova mania, quella per i fermagli in pieno stile anni ’90. Li ha indossati per la prima volta durante l’esperienza sanremese e da allora non riesce più a farne a meno. La cosa che in pochi sanno è che si tratta di modelli griffati, il cui prezzo supera sempre i 100 euro.

Continua a leggere

Continua a leggere