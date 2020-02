I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Emergenza Coronavirus, effetto sui farmaci: restano principi attivi solo per 3 mesi



“Dai dati diffusi, lo stock di principi attivi attuale copre in media 3 mesi di richiesta produttiva per il prodotto finito” ha spiegato il presidente di Assogenerici. Proprio in Cina viene prodotta la maggior parte dei principi attivi usati poi per realizzare i farmaci generici ma col blocco di fabbriche e trasporti per l’emergenza coronavirus è tutto fermo.

Continua a leggere



“Dai dati diffusi, lo stock di principi attivi attuale copre in media 3 mesi di richiesta produttiva per il prodotto finito” ha spiegato il presidente di Assogenerici. Proprio in Cina viene prodotta la maggior parte dei principi attivi usati poi per realizzare i farmaci generici ma col blocco di fabbriche e trasporti per l’emergenza coronavirus è tutto fermo.

Continua a leggere

Continua a leggere