I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Emma Marrone a Sanremo, dall’abito castigato alle paillettes ma i capelli effetto wet non convincono



Emma Marrone è stata tra gli ospiti speciali della prima serata del Festival di Sanremo 2020, ha prima presentato il nuovo film di Muccino di cui è protagonista, poi si è esibita in un medley dei suoi successi. Ha sfoggiato due diversi abiti eleganti e sofisticati, optando per un hair style effetto bagnato che non ha convinto i fan.

Continua a leggere



Emma Marrone è stata tra gli ospiti speciali della prima serata del Festival di Sanremo 2020, ha prima presentato il nuovo film di Muccino di cui è protagonista, poi si è esibita in un medley dei suoi successi. Ha sfoggiato due diversi abiti eleganti e sofisticati, optando per un hair style effetto bagnato che non ha convinto i fan.

Continua a leggere

Continua a leggere