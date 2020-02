I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Emre Can super al Borussia Dortmund: per la Juve può diventare un rimpianto



Prestazione maiuscola di Emre Can in Borussia Dortmund-Paris Saint Germain. Il centrocampista tedesco all’esordio in Champions con la formazione giallonera ha dominato a centrocampo, confermandosi un ottimo acquisto. Inevitabile qualche rimpianto alla Juventus, anche alla luce del momento no dei componenti della mediana di Sarri.

