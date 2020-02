I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Emre Can, super gol all’esordio da titolare con il Borussia Dortmund contro il Leverkusen



Non poteva immaginare esordio migliore in Bundesliga Emre Can. Il centrocampista ormai ex Juventus, colpo del mercato invernale del Borussia Dortmund alla prima da titolare con la casacca giallonera ha segnato un grandissimo gol. Nel delicato confronto sul campo del Bayer Leverkusen, il tedesco ha preso la mira dalla distanza, spedendo il pallone nel sette con un tiro a giro da applausi per il momentaneo 2-1 in favore degli ospiti.

