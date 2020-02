I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Enrico Nigiotti: “Le critiche dopo Sanremo? Il pubblico mi premia”



Enrico Nigiotti ritiene che le critiche ricevute non siano state costruttive, perché nate da un paragone con un brano completamente diverso come “Nonno Hollywood”. Non è la prima volta che Enrico Nigiotti si ritrova al centro di polemiche. A Selvaggia Lucarelli aveva risposto: “Siete acide voi donne, fate l’amore di più”.

Continua a leggere



Enrico Nigiotti ritiene che le critiche ricevute non siano state costruttive, perché nate da un paragone con un brano completamente diverso come “Nonno Hollywood”. Non è la prima volta che Enrico Nigiotti si ritrova al centro di polemiche. A Selvaggia Lucarelli aveva risposto: “Siete acide voi donne, fate l’amore di più”.

Continua a leggere

Continua a leggere