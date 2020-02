I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori di una bambina



Enrique Iglesias e Anna Kournikova sono diventati genitori per la terza volta. La notizia è stata diffusa dal fratello della star del pop sudamericana, in un’intervista radiofonica, ma non era stato svelato il sesso del nascituro. Stando alle foto pubblicate dalla coppia si tratterebbe di una bella bambina, nata il 30 gennaio 2020.

