Esodo, scritto e diretto da Simone Cristicchi dal 25 febbraio all’8 marzo 2020 al teatro Vittoria di Roma

Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” particolarmente toccante: il Magazzino n. 18. Racconta di una pagina dolorosa della storia d’Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un imponente monumento ma a tante, piccole, umili storie che appartengono alla quotidianità. Nel Porto Vecchio di Trieste, il Magazzino n. 18 conserva sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e dall’Esodo: con il Trattato di Pace del 1947, l’Italia perse vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e circa 300 mila persone scelsero – davanti a una situazione dolorosa e complessa – di lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane. Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d’animo, con quale e quanta sofferenza intere famiglie impacchettarono le loro cose lasciandosi alle spalle le case, le città, le radici. Davanti a loro difficoltà, paura, insicurezza, e tanta nostalgia.

CORVINO PRODUZIONI presenta ESODO Racconto per voce, parole ed immagini.

Uno spettacolo scritto e diretto da Simone Cristicchi.

Dal 25 febbraio all’8 marzo 2020 (h 21.00, mercoledì 4 h 17.00, domenica 1 e 8 h 17.30) TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598 Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3

Biglietti – intero: platea € 30, galleria € 24 – ridotto (under 26/over 65): platea € 23, galleria € 20 – bambini (under 12): platea € 15, galleria € 14

