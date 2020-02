I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ex stella del rugby bruciato vivo insieme ai tre figli e alla moglie: ipotesi omicidio-suicidio



Dramma in Australia dove l’ex stella del rugby Rowan Charles Baxter, 42 anni, è morto insieme ai suoi tre figli, tutti di età inferiore ai 10 anni, e alla moglie 31enne in seguito ad un incendio che ha divorato l’auto nella quale viaggiavano. Secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio lo sportivo a dare alle fiamme la vettura nelle scorse ore in un tentativo, poi riuscito, di omicidio-suicidio.

