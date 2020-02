I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fabio Capello rivela: “Ho tentato di portare Messi alla Juventus”



Ospite di un evento a Bilbao, l’ex allenatore del Real Madrid ha rivelato di aver provato a strappare Messi al Barcellona: “Chiesi a Rijkaard di prestarlo per un anno alla Juventus, perché un giocatore di 18 anni capace di giocare con una qualità e una personalità fuori dal comune davanti a 90mila spettatori non lo avevo mai visto, ma lui mi disse di no perché avevano tre stranieri”.

