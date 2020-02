I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fabio Capello: “Titoli revocati al City? Io ne so qualcosa con la Juventus”



Fabio Capello è tornato sullo scandalo di Calciopoli del 2006 in un incontro con Arsene Wenger ai Laureus Sports Awards in corso a Berlino. L’ex tecnico mentre dibatteva del caso che ha coinvolto il Manchester City di Guardiola e le sanzioni inflitte dalla Uefa ha tirato fuori i titoli revocati alla Juventus: “Io ne so qualcosa”. Sulla punizione dell’UEFA ai Citizens ha affermato: “Severa”.

