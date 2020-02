I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fabio Fazio senza pubblico a Che Tempo Che Fa, in onda a porte chiuse per emergenza Coronavirus



Anche i programmi Rai trasmessi da Milano subiscono l’effetto delle disposizioni in seguito all’emergenza contagio da Coronavirus. Fabio Fazio va in onda con il suo “Che Tempo Che Fa” senza pubblico in studio e anche Elio Germano, ospite per presentare il suo film, annuncia il rinvio dell’uscita nelle sale, previsto per il prossimo giovedì.

