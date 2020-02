I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Facebook ha lanciato una nuova app per tenere traccia dei tuoi hobby



Si chiama Hobbi ed è stata sviluppata da un team interno al gruppo Facebook che ha lo scopo di esplorare nuove idee nel panorama delle app per smartphone. L’app al momento non è legata ad alcuna delle piattaforme dell’azienda e non è ancora disponibile in tutti i Paesi.

