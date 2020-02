I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fair play: baby calciatore di 10 anni segna con la mano, poi fa annullare il gol



L’episodio è avvenuto a Certaldo con la squadra di casa in svantaggio 1-0. River Trani riesce a pareggiare dopo una azione concitata in area ma tocca di mano e mentre tutti esultano, lo fa notare all’arbitro che annulla il gol. “Un esempio per tutti” dirà il sindaco della Città. La gara finirà 4-1 con un gol (regolare) anche del piccolo River.

